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بالصور.. أجواء مرقد الامام علي (ع) قُبيل زيارة الأربعين

بالصور.. أجواء مرقد الامام علي (ع) قُبيل زيارة الأربعين
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

غص مرقد الإمام علي ابن ابي طالب (عليه السلام) بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الاحد، بجموع الزائرين من مختلف البلدان، في إطار الزيارة المليونية، بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

العالم - العراق

وحسب موقع السومرية نيوز شهدت أرجاء مرقد الإمام علي (عليه السلام)، توافد جموع الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ومن الوافدين من خارج العراق، حيث أقاموا مجالس العزاء الحسينية، وسط أجواء من الحزن على مصاب الإمام الحسين (عليه السلام).

ومن المتوقع أن تزداد أعداد الزائرين في الأيام المقبلة، مع قرب ذكرى الأربعين الحسيني، الأسبوع المقبل.

يذكر أن الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة قد أعدت خطة خدمية كبرى تتضمن إقامة مواقع كبرى للضيافة ومحطات استراحة ومواقع خدمية مختلفة؛ لخدمة الزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه؛ لاتخاذ مرقد الامام علي (عليه السلام) محطة رئيسية للزيارة والاستراحة قبل التوجه إلى كربلاء المقدسة؛ لإحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

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