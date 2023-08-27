بالصور.. أجواء مرقد الامام علي (ع) قُبيل زيارة الأربعين

العالم - العراق

وحسب موقع السومرية نيوز شهدت أرجاء مرقد الإمام علي (عليه السلام)، توافد جموع الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ومن الوافدين من خارج العراق، حيث أقاموا مجالس العزاء الحسينية، وسط أجواء من الحزن على مصاب الإمام الحسين (عليه السلام).

ومن المتوقع أن تزداد أعداد الزائرين في الأيام المقبلة، مع قرب ذكرى الأربعين الحسيني، الأسبوع المقبل.

يذكر أن الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة قد أعدت خطة خدمية كبرى تتضمن إقامة مواقع كبرى للضيافة ومحطات استراحة ومواقع خدمية مختلفة؛ لخدمة الزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه؛ لاتخاذ مرقد الامام علي (عليه السلام) محطة رئيسية للزيارة والاستراحة قبل التوجه إلى كربلاء المقدسة؛ لإحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).