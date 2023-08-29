دراسة جديدة تكشف أهمية الحفاظ على أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ

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ومن المعروف أن اضطراب النوم الشديد له تأثير سلبي على الصحة، لاسيما النوم خلال العمل بنظام الورديات متباينة المواعيد، والحفاظ على أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ مع تناول طعام صحي، يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

وتوصلت الدراسة التي أجراها علماء كينغز كوليدج لندن على ما يقرب من 1000 بالغ، إلى أن اختلاف موعد النوم لـ 90 دقيقة في المتوسط على مدار الأسبوع العادي، يمكن أن يؤثر على أنواع البكتيريا الموجودة في أمعاء الإنسان.

وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية وجود مجموعة كبيرة من أنواع البكتيريا المختلفة في الجهاز الهضمي، وبعضها أفضل من البعض الآخر، لكن الحصول على المزيج الصحيح أمر أساسي للوقاية من عدد من الأمراض.