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دراسة جديدة تكشف أهمية الحفاظ على أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ

دراسة جديدة تكشف أهمية الحفاظ على أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

من الأمراض الأكثر شيوعا هي اضطرابات النوم أو عدد ساعات قليلة التي ينامها الانسان، وذلك مع استمرار عدم القدرة علي النوم المستمر أو عدد ساعات كافية للنوم يؤدي إلى مشاكل صحية العقلية ،حيث توصلت دراسة إلى أن أبسط الاختلافات في عادات النوم بين أيام العمل وأيام الراحة، قد تؤدي إلى تغييرات غير صحية للبكتيريا في أمعائنا.

العالم - منوعات

ومن المعروف أن اضطراب النوم الشديد له تأثير سلبي على الصحة، لاسيما النوم خلال العمل بنظام الورديات متباينة المواعيد، والحفاظ على أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ مع تناول طعام صحي، يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

وتوصلت الدراسة التي أجراها علماء كينغز كوليدج لندن على ما يقرب من 1000 بالغ، إلى أن اختلاف موعد النوم لـ 90 دقيقة في المتوسط على مدار الأسبوع العادي، يمكن أن يؤثر على أنواع البكتيريا الموجودة في أمعاء الإنسان.

وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية وجود مجموعة كبيرة من أنواع البكتيريا المختلفة في الجهاز الهضمي، وبعضها أفضل من البعض الآخر، لكن الحصول على المزيج الصحيح أمر أساسي للوقاية من عدد من الأمراض.

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