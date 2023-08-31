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الداخلية العراقية: وضعنا خطة مرنة لاستيعاب أعداد زائري كربلاء المقدسة

الداخلية العراقية: وضعنا خطة مرنة لاستيعاب أعداد زائري كربلاء المقدسة
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية العراقية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين السيد عبد الأمير الشمري الذي وصل صباح اليوم محافظة كربلاء المقدسة، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أجرى اجتماعاً عبر الدائرة التلفزيونية بحضور جميع المحافظين وعدد من القادة والجهات المعنية لمناقشة سير الخطة الخاصة بهذه الزيارة المليونية، مبينًا أنه وجه بانسيابية حركة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

العالم-العراق

وأشار وزير الداخلية العراقي الى أن الخطة المرسومة تجري وفق الأهداف التي وضعت، متوقعاً ازدياد زخم الزائرين القاصدين قبلة الأحرار خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل جميع الدوائر والمؤسسات في المحاور كافة لإنجاح العمل الأمني والخدمي في وقت واحد، كما أن هناك خطة خاصة بنقل الزائرين يشرف عليها رئيس هيئة الحج والعمرة، مع توفير باصات للنقل وبخطة مرنة مع متابعة الاختناقات وتقدير المواقف.

وأضاف السيد الوزير أنه لغاية الآن لم تشهد الطرقات أي قطوعات وأن الخطة تسير وفق ما هو مخطط له بالتزامن مع حشد جهود الوزارات الأمنية والخدمية والعتبات المقدسة والحشد الشعبي مع وجود شبكة من الطرق التي تم إنشاؤها في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، والتي وفرت انسيابية الحركة وامتصاص زخم أعداد الزائرين والعجلات وصولاً إلى محافظة كربلاء المقدسة.

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الداخلية العراقية: وضعنا خطة مرنة لاستيعاب أعداد زائري كربلاء المقدسة

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