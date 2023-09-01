قوات العشائر تطرد مسلحي '‎قسد' من دير الزور

العالم- سوريا

وقال مراسلنا إن مقاتلي العشائر يسيطرون على طريق حقل العمر النفطي شرقي دير الزور ويعد من أهم حواجز ميليشيا "قسد" الإنفصالية في المنطقة كما يستولون على آخر مقر لمليشيا قسد في بلدة حوايج ويحرقون مدرعاتهم وأعلامهم الانفصالية، وأخيرا شدد على أن العشائر تسيطر بشكل شبه كامل على ريف دير الزور الشرقي.

في سياق آخر أفاد مراسلنا بمقتل 8 إرهابيين وجرح نحو 6 آخرين من ما يسمى "لواء معاوية بن أبي سفيان" التابع ل "جبهة-النصرة" الإرهابية بنيران الجيش السوري أثناء التصدي لمحاولة تسلل على محور بلدة الصراف بريف اللاذقية الشمالي.