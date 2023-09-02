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منفذ مهران يستمر في استقبال زوار أربعينية الامام الحسين (ع)

السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

يتواصل توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق عبر المنافذ الست الحدودية ومنها منفذ مهران للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

العالم - مراسلون

حب الامام الحسين عليه السلام يجمع حشوداً غفيرة عند الحدود الإيرانية العراقية وفي مدينة مهران فانّ اللوحات الارشادية هنا لا تشير سوى الى اتجاه واحد؛ 'مدينة كربلاء'، حيث تنتهي 'مسيرة الاربعين'، احد اضخم التجمعات الدينية في العالم. ويتدفق الزوار في سيل لا يتوقف، ووجهة الجميع واحدة وهي ضريح الامام الحسين عليه السلام في كربلاء التي تبعد عن مهران نحو ثلاثمئة كيلومتر.

لا يتمكن الجميع من الوصول الى كربلاء في يوم الذكرى، فالبعض يذهب إلى هناك قبل أيام من المناسبة، لكنّ الغالبية الساحقة تتجه الى كربلاء في هذه الأيام القريبة من المناسبة، يختار البعض منهم الحافلات او السيارات للوصول الى المنطقة الحدودية ومنها حدود مهران في غرب ايران وهي احدى النقاط التي يعبرها الزوار من بين ستة منافذ حدودية، واكثرهم يسعون للوصول إلى النجف الاشرف ليقطعوا قرابة ثمانين كيلومتراً مشياً على الاقدام ليصلوا إلى كربلاء.

ومن المتوقع ان تشهد مسيرة الزيارة الاربعينية المعروفة شعبياً 'بالمشاية' ذروتها خلال الايام القليلة المقبلة، اذ تنشر المواكب الحسينية على امتداد الطريق الذي يوصل محافظات العراق كافة بمدينة كربلاء المقدسة. ولم يجد الزوار في هذا البلد الكريم سوى أبهى صور الجود والبذل والعطاء من أجل توفير الراحة لهم أينما حلوا.

ويسير الزوار الإيرانيين بشوق نحو كربلاء الإباء، شوقاً للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والذي يذلل أمامهم مشقة الطريق.

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