الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٩:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

النائب عز الدين: محور المقاومة بات قويا جدا وأهدافه قريبة التحقيق

النائب عز الدين: محور المقاومة بات قويا جدا وأهدافه قريبة التحقيق
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسن عز الدين، على أنّ "محور المقاومة أرسل بالأمس رسائل مهمّة وكبيرة للعدو الصّهيوني ولأدواته أينما كانوا.

العالم - لبنان

واوضح النّائب حسن عز الدين ان الرسائل جاءت من خلال تأكيد قيادات هذا المحور التّنسيق والتّرابط فيما بينها لمواجهة هذا العدو، وتقييمها لما يجري من مستجدّات في الموضوع السّياسي والعسكري والأمني ليس في لبنان والدّاخل الصّهيوني فحسب، بل على مستوى المنطقة بأكملها".

وأشار النّائب حسن عز الدين، إلى أنّ "هذا يؤكّد أنّ هذا المحور على جهوزيّة تامّة لاتّخاذ القرار المناسب في اللّحظة المناسبة".

وأكّد، ، أنّ "محور المقاومة اليوم بات قويًّا جدًّا، وباتت أهدافه قريبة التّحقيق أكثر من أيّ وقت مضى، لا سيّما لناحية زوال الكيان الموقّت، والّذي يساعد في ذلك الإسرائيليّون أنفسهم نتيجة التخبّط والانقسام الحاصل داخل هذا الكيان

روابط ذات صلة

الشيخ ياسين: على القوى السياسية ان تكون على قدر تضحيات المقاومة

العميد حاتمي: لولا تضحيات محور المقاومة لما انتهت الكوارث الاميركية في سوريا والعراق

الشیخ قاسم: المرحلة هو مرحلة قوة محور المقاومة وزعزعة قدرة الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللواء باقري يدين الهجوم الإرهابي على القوات الباكستانية

النائب عز الدين: محور المقاومة بات قويا جدا وأهدافه قريبة التحقيق

جرافات للاحتلال بحماية 3 دبابات ميركافا تبدأ تجريفا قرب حدود لبنان

فيما تُفجر عبوات ناسفة.. سرايا القدس بجنين توجه ضربات مكثفة للعدو وتسقط 'مُسيرة'

اصابة 6 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين خلال عدوان للاحتلال على جنين

صفارات الإنذار تدوي في المخيم.. بالفيديو.. إصابات خلال اقتحام كبير لجنين وسط اشتباكات مُسلحة