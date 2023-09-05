إستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في طولكرم والاغوار

العالم - خاص بالعالم

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين قد اقتحمت مخيم نور شمس، وداهمت عددا من منازل المواطنين، ونشرت قناصتها على الأسطح.

ودمرت الجرافات الإسرائيلية الشارع الرئيس المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، وعددا من المركبات.

ودارت مواجهات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين استخدموا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.



وشيع آلاف الفلسطينيين، الشهيد عايد أبو حرب واحد وعشرين عاما، في مسقط رأسه بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية،

الى ذلك استشهد فلسطيني آخر في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية أصيب خلاله جندي.



وبحسب إعلام الاحتلال فإن فلسطينيا نفذ عملية إطلاق نار ضد مستوطنين في منطقة الأغوار، ومن ثم جرت عملية ملاحقة له في قرية الزبيدات، تخللها تبادل إطلاق نار أصيب خلاله أحد الجنود، في حين أصيب المنفذ قبل أن يعلن عن استشهاده.



التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية ياتي في ظل اعتقالات ومداهمات شبه يومية كان آخرها اقتحام مخيم جنين حيث اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين فلسطينيين بعد أن أصابت اثنين منهم بجروح.

وإثر ذلك دارت اشتباكات بين المقاومين وجنود الاحتلال، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وعلى ارض الواقع تشهد الضفة الغربية غليانا في مقاومة قوات الاحتلال ولم يمر يوم الا وتشهد المدن والبلدات الفلسطينية مواجهات مع قوات الاحتلال او استهدافات لها بدء من مدن الضفة الغربية وصولا الى القدس المحتلة والداخل المحتل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...