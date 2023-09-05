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رئیس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتوجه الى كربلاء عبر منفذ خسروي

رئیس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتوجه الى كربلاء عبر منفذ خسروي
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

توجه رئیس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية "بيمان جِبِلّي" الى كربلاء المقدسة عبر منفذ خسروي الحدودي غرب البلاد.

العالم - ايران

وكان "جِبِلّي" قد وصل يوم الاثنين الى محافظة كرمانشاه والتقى المحافظ محمد طيب صحرائي.

وتم خلال اللقاء التاكيد على ضرورة التعريف من قبل مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بمحافظة كرمانشاه تحت عنوان «بوابة کربلاء» وتوضيح الامكانات والبنى التحتية التي يتميز بها معبر خسروي الحدودي.

الجدير بالذكر أن حدود خسروي الدولية تعتبر طريق مرور زوار الامام الحسين (ع) منذ حوالي ۱۲۰ عاما، وكانت تعرف بـ «بوابة کربلاء" حيث مر منها الكثير من العلماء لزيارة العتبات المقدسة في العراق.

وتبلع المسافة من خسروي الى بغداد 190 كم والكاظمية 203 كم وسامراء 326 كم وكربلاء 315 كم والنجف 380 كم.

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