المبعوث الأممي في ليبيا يؤكد دعم القادة الليبيين في تشكيل حكومة موحدة

العالم - ليبيا

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها باتيلي عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب إلتقائه شخصيات سياسية وقيادات اجتماعية وأمنية ونقابية ونشطاء خلال زيارة ميدانية إلى بلدة العزيزية في ورشفانة جنوب غرب العاصمة.

وقال باتيلي: "عدت للتو من زيارة مثمرة إلى مدينة العزيزية حيث حظيت باستقبال حار من قبل طيف واسع من المواطنين من جميع أنحاء المدينة".

وأوضح المبعوث الأممي أن من بين مُستقبليه "منتخبون في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وأكاديميون وممثلون عن النساء والشباب والمجتمع المدني وعن الأعيان والشيوخ ونقابيون ومسؤولون أمنيون".

وأشار باتيلي إلى أن "الجميع أعرب عن الاستياء إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقة وإشراكهم في العملية السياسية ".

وأضاف باتيلي في تغريداته أنه أكد لهم "استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلية على جميع المستويات للعمل معًا ومن خلال حوار بناء".

وتابع: "من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات".

وفي إحاطة قدمها لمجلس الأمن في 22 أغسطس /أب الماضي، قال باتيلي إن "تشكيل حكومة موحدة يتفق عليها الفاعلون الرئيسيون أمر ضروري لقيادة ليبيا إلى الانتخابات".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، اتفق باتيلي مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، خلال لقاء في بنغازي (شرق)، على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وتأتي زيارة باتيلي إلى العزيزية ضمن جولة يجريها في شرق ليبيا وغربها، استمرارا في دعم جهود ليبية وأممية لإجراء انتخابات في 2023، وحل أزمة حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، وأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.