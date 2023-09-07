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الأمين العام لجامعة الدول العربية: تطور إيجابي في العلاقات العربية مع إيران

الأمين العام لجامعة الدول العربية: تطور إيجابي في العلاقات العربية مع إيران
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

 قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه سبق انعقاد المجلس الوزاري العربي مجموعة اجتماعات للجان المعنية بتركيا وإيران والقضية الفلسطينية، وموضوعات تحظى باهتمام دول محددة في المجموعة العربية.

العالم - ايران

وأضاف أبو الغيط، في المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أنّ لجنتي تركيا وإيران عندما اجتمعتا لوحظ عنصران أساسيان، أنه دائما يصحب القرار الصادر عن اللجنة ويتبناه الاجتماع الوزاري بيان خاص باللجنة، وبالتالي فقد جرى رصد وجود تطور في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، وإيران والدول العربية، وهناك تحسن في العلاقة بين تركيا والدول العربية، وبالتالي، فقد قررت اللجنتان عدم إصدار بيانات خاصة بهما، وهو تطور ينبغي رصده.

وتابع أمين عام الجامعة العربية أنه «فيما يتعلق القدس ولجنة فلسطين، فقد لاحظ الجميع أن وزير الخارجية الياباني تحدث عن المواقف المزدوجة، وعبرنا نحن وزير خارجية مصر وأمين عام الجامعة العربية، عن تأييد هذه الملحوظة، فعندما نتحدث عن أراضٍ محتلة، أو استخدام القوة أو خرق القانون الدولي، فلا يجب أن نختار مناطق بعينها لتنفيذ هذه المبادئ، وأنا شخصيا صفقت، وتم بحث هذه المسألة، لما يطلب من العرب تأييد مواقف ومبادئ معترف بها بالنسبة لهذه المشكلة تحديداً، وفي نفس الوقت لا تعترف بعض عناصر المجتمع الدولي وقوى المجتمع الدولي بنفس هذه المبادئ وتطبيقها على القضية الفلسطينية».

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