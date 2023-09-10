الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٩:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقداد يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون

المقداد يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

العالم - سوريا

يتبع…

روابط ذات صلة

الحلم الامريكي وذئابه هل يتحقق في سوريا؟

هل سيناريو تقسيم سوريا قابل للحياة، وما هو مخطط "باء" الامريكي؟

التحركات الامريكية في شرق الفرات وجنوب سوريا.. رسائل تنبيهية لمَنْ؟

8 شهداء وجرحى بهجوم إرهابي على رعاة أغنام بريف دير الزور

مخطط تقسيم سوريا وكيفية الرد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..إثيوبيا تعلن انتهاء عملية 'الملء النهائي' لسد النهضة

الوضع الأمني لا زال ملتهبا في مخيم عين الحلوة

الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من النفط السوري

وزير خارجية لبنان يعزي نظيره المغربي بضحايا الزلزال

القوات الأوكرانية تقصف مركز اقتراع في مقاطعة زابوروجيه

الدفاع الروسي يعلن تدمير 3 زوارق هجومية اوكرانية في البحر الأسود