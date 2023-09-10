لافروف:"إن الغرب لن يتمكن من مواصلة هيمنته والبقاء مسيطرا على العام"

العالم - روسيا

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة G20: "إن القمة تمثل نجاحا دون أي شك، أولا وقبل كل شيء للرئاسة الهندية، ولكن أيضا لنا جميعا".

وتابع أن "مجموعة العشرين تشهد نوعا من الإصلاح الداخلي، يتجلى بالدرجة الأولى في الزيادة الملموسة في نشاط أعضاء مجموعة العشرين من الجنوب العالمي الذين عملوا بوضوح وإصرار، مع الدور القيادي للهند، على أخذ مصالحهم بعين الاعتبار في الاتفاقيات التي بحثتها مجموعة العشرين، ونجحت في تضمينها بإعلان القمة".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين، إن الغرب لن يتمكن من مواصلة هيمنته والبقاء مسيطرا، مع ظهور مراكز جديدة للتطور العالمي.

وأضاف لافروف: "لا يستطيع الغرب الاستمرار في هيمنته، لأن مراكز جديدة للتطور العالمي قد ظهرت منذ فترة طويلة، وموضوعيا أخذت تكتسب المزيد من القوة".

وأشار لافروف إلى أنه يجب على الدول الغربية، بعد هذه القمة، أن تفكر في مدى قدرتها على "مواصلة خط هيمنتها".

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه تم في الإعلان الختامي للقمة " التوصل إلى حل صحي للغاية فيما يتعلق بضرورة تحقيق توازن عادل ومنصف للمصالح".

وقال: "أكرر مرة أخرى، الهدف ليس بالقريب، لكن التحرك في هذا الاتجاه بدأ. نحن بدورنا سنواصل تعزيز هذه الاتجاهات الإيجابية، بما في ذلك خلال رئاسة البرازيل العام المقبل لمجموعة العشرين وجنوب إفريقيا في عام 2025".

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دول الغرب فشلت في فرض مسألة أوكرانيا لتكون موضوع النقاش الرئيسي على أجندة قمة العشرين بالهند.

وقال لافروف، في كلمة عقب انتهاء فعاليات القمة: "بفضل الموقف الموحد لدول جنوب العالم في الدفاع عن مصالحها المشروعة، أمكن إحباط محاولات الغرب لـ"أكرنة" الأجندة بالكامل مرة أخرى على حساب مناقشة الاحتياجات العاجلة للدول النامية".

وأضاف: "لقد أُضيفت الفقرة الأوكرانية، في إعلان القمة الصادر أمس وهي موضع توافق، ولكنها لا تتعلق بأوكرانيا، وذُكرت سيرة الأزمة الأوكرانية ولكن فقط في سياق الحاجة إلى حل جميع الصراعات في العالم، وتسوية تلك الصراعات بما يتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الهند تنوي تقديم مجالات يمكن فيها استثمار المبالغ الضخمة التي تراكمت لدى روسيا بالعملة الوطنية الهندية – الروبية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين التي جرت في العاصمة الهندية: "وفي الوضع الحالي تراكم لدى روسيا الكثير من مليارات الروبيات، والتي لم نجد مجال لاستخدامها بعد، وأكد أصدقاؤنا الهنود أنهم سيطرحون مجالات واعدة يمكن استثمارها فيها".

ويشار إلى أنه تزايدت في السنوات الأخيرة، حصة العملات الوطنية في التسويات الثنائية بين روسيا وعدة دول من بينها الصين والهند وإيران، وذلك على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا وفصل غالبية المصارف الروسية عن نظام "سويفت" للتحويلات المصرفية.