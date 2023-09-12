حركة أنصارالله اليمنية تتضامن مع الشعب الليبي عقب كارثة الفيضانات

العالم - اليمن

ودعا محمد عبدالسلام في تغريدة له على منصة "إكس"، كافة الدول والمنظمات الإنسانية لتسريع المبادرة في تقديم المساعدة اللازمة حتى يتمكن الشعب الليبي من تجاوز محنته.

بينما تبينت هذه الكارثة الإنسانية، مدى قدرة المؤسسات الليبية في السيطرة عليها، وإنقاذ عائلات الضحايا، في ظل ضعف الإمكانيات، خاصة بعد انهيار سدين في مدينة درنة الليبية.

ولا تزال تداعيات كارثة الإعصار دانيال، الذي أدى إلى3000 قتيل وآلاف المفقودين في عدة مدن ليبية، مستمرة، حيث أعلنت مصادر ليبية ، زيادة أعداد المفقودين إلى 9 آلاف حتى الآن.