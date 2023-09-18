طهران وواشنطن تتبادلان السجناء بوساطة من قطر وعمان

العالم - خاص بالعالم

العملية التي قال عنها متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني انها تسير خطوة بخطوة وبالوتيرة المناسبة، شملت اطلاق الاموال الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.



وبناءا على الاتفاق فقد تم الافراج عن السجناء الايرانيين ليعود اثنان منهم الى طهران فيما بقي ثلاثة منهم خارج البلاد لممارسة حياتهم الطبيعية خارج السجن .

فيما تم نقلُ خمسةِ أمريكيينَ محتجزينَ في ايران هم ثلاث نساء ورجلان بطائرةٍ قطرية الى الدوحةِ في العملية التي تمت بوساطة عمانية قطرية



اما الاصول الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بضغوط امريكية وضمن اجراءات تعسفية غير قانونية فتعود الى ايران من جديد.

حيث اعلن رئيس البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين عن إيداع اكثر من 5 مليارات ونصف المليار يورو في حسابات 6 بنوك إيرانية في في قطر.

بهذه الصفقة التي تمت بعد مفاوضات شاقة وطويلة يسدل الستار على احدى الصفحات المعقدة بين ايران واميركا لتبقى درسا مهما للادارات الاميركية المتعاقبة بان طهران تتعاطى بالمنطق بالحكمة لكنها لن تسكت على ضيم ولن تتخلى عن حق.

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