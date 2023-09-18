الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

طهران وواشنطن تتبادلان السجناء بوساطة من قطر وعمان

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

في عملية شاقة وطويلة اخيرا تم تنفيذ الاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الذي شمل عملية اطلاق 5سجناء امركيين محتجزين في ايران في مقابل الافراج عن5 مواطنين ايرانيين في امريكا.

العالم - خاص بالعالم

العملية التي قال عنها متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني انها تسير خطوة بخطوة وبالوتيرة المناسبة، شملت اطلاق الاموال الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وبناءا على الاتفاق فقد تم الافراج عن السجناء الايرانيين ليعود اثنان منهم الى طهران فيما بقي ثلاثة منهم خارج البلاد لممارسة حياتهم الطبيعية خارج السجن .

فيما تم نقلُ خمسةِ أمريكيينَ محتجزينَ في ايران هم ثلاث نساء ورجلان بطائرةٍ قطرية الى الدوحةِ في العملية التي تمت بوساطة عمانية قطرية

اما الاصول الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بضغوط امريكية وضمن اجراءات تعسفية غير قانونية فتعود الى ايران من جديد.

حيث اعلن رئيس البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين عن إيداع اكثر من 5 مليارات ونصف المليار يورو في حسابات 6 بنوك إيرانية في في قطر.

بهذه الصفقة التي تمت بعد مفاوضات شاقة وطويلة يسدل الستار على احدى الصفحات المعقدة بين ايران واميركا لتبقى درسا مهما للادارات الاميركية المتعاقبة بان طهران تتعاطى بالمنطق بالحكمة لكنها لن تسكت على ضيم ولن تتخلى عن حق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك لحضور الاجتماع الأممي الـ 78

رئيسي في نيويورك.. إيران والدور الأممي المطلوب

ايران: الوجود الاميركي في الاراضي السورية احتلالي وغير شرعي

تسجيل صوتي سري لمسؤول اميركي يكشف نوايا واشنطن تجاه ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات

وزير الإمن الایرانی: الاجهزة الأمنية جاهزة للتعامل مع أي نوع من التحريض والشغب

بالفيديو.. طهران وواشنطن تتبادلان السجناء بوساطة من قطر وعمان

تفاصيل مقتل دبلوماسي عماني سابق في شقته بالقاهرة

بالفيديو.. قائد الثورة يحذّر من المخططات الأميركية التي تستهدف الوحدة والأمن القومي

"تجمع العلماء المسلمين" بلبنان: المقاومة ستقضي على الكيان الصهيوني