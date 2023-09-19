الجلوس 12 ساعة يزيد العرضة لمرض الزهايمر بـ63%

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وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا من جامعة أريزونا الأمريكية تتبع 50 ألف شخص لمدة 6 سنوات؛ لمشاهدة تأثير فترات الجلوس اليومية على العرضة للزهايمر.

ووجد الفريق، أن الذين تصل ساعات جلوسهم اليومية 10 ساعات، هم أكثر عرضة بـ12% للزهايمر، من ذوي الـ9 ساعات جلوس يوميا فما أقل.

كما وجد الفريق، أن الذين يجلسون أزيد من 12 ساعة يوميا ترتفع نسبة عرضتهم للزهايمر لـ63%.

وأوضحت الدراسة، أنه لا فرق بتواصل الجلوس اليومي أو بجلوس تلك المدة متفرقة مع فواصل من الوقوف والحركة.

وأكدت الدراسة، أن زيادة عدد ساعات النوم لا تزيد العرضة للزهايمر، وإنما الخطر بساعات الجلوس فقط.