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الجلوس 12 ساعة يزيد العرضة لمرض الزهايمر بـ63%

الجلوس 12 ساعة يزيد العرضة لمرض الزهايمر بـ63%
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

حذرت دراسة حديثة من خطورة الجلوس لفترات طويلة يوميا، سواء في العمل أو المواصلات أو مع العائلة، مؤكدة أن الجلوس أكثر من 10 ساعات يزيد العرضة للزهايمر وبتخطيها الـ12 ساعات فإن معدل الخطر يرتفع بشدة.

العالم- منوعات

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا من جامعة أريزونا الأمريكية تتبع 50 ألف شخص لمدة 6 سنوات؛ لمشاهدة تأثير فترات الجلوس اليومية على العرضة للزهايمر.

ووجد الفريق، أن الذين تصل ساعات جلوسهم اليومية 10 ساعات، هم أكثر عرضة بـ12% للزهايمر، من ذوي الـ9 ساعات جلوس يوميا فما أقل.

كما وجد الفريق، أن الذين يجلسون أزيد من 12 ساعة يوميا ترتفع نسبة عرضتهم للزهايمر لـ63%.

وأوضحت الدراسة، أنه لا فرق بتواصل الجلوس اليومي أو بجلوس تلك المدة متفرقة مع فواصل من الوقوف والحركة.

وأكدت الدراسة، أن زيادة عدد ساعات النوم لا تزيد العرضة للزهايمر، وإنما الخطر بساعات الجلوس فقط.

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