الناتو یعترف بعجزه عن تلبية طلبات اوكرانيا

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وقال الأميرال في مؤتمر صحفي في النرويج، حيث يشارك في المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف شمال الأطلسي.: "إن أحجام المعدات العسكرية والذخيرة التي تطلبها أوكرانيا هائلة... حجم المنتجات المستخدمة (في الصراع في أوكرانيا) يتجاوز قدراتنا الإنتاجية".

ويعتقد رئيس اللجنة العسكرية أيضًا أن دول الناتو التي تقرر توريد الأسلحة والذخيرة إلى كييف بحاجة إلى التفكير في المخاطر المرتبطة بمثل هذا القرار على أمنها وأمن الناتو. وقال باور "عندما يقررون توريد أسلحة أو ذخيرة، عليهم أن يفكروا... في المخاطر التي قد يشكلها هذا الإمداد للدفاع داخل حلف شمال الأطلسي وفي بلادهم".



وفي هذا الصدد، دعا دول الكتلة إلى حل قضايا زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع الدفاع بسرعة وكفاءة.

كما أشار رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور أن التقدم البطيء الذي أحرزته أوكرانيا في الهجوم المضاد لا يرجع إلى نقص الذخيرة، بل إلى الوضع الصعب في ساحة المعركة، بما في ذلك حقول الألغام.

وأضاف: "لا توجد صلة مباشرة بين القدرة الإنتاجية المنخفضة للغاية لقطاع الدفاع (دول الناتو لإنتاج الذخيرة) والتقدم البطيء في الهجوم المضاد في أوكرانيا، وسبب التقدم البطيء هو أنه تم زرع عدد كبير من الألغام".