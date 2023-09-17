استمرار البحث عن مفقودين تحت أنقاض زلزال المغرب

العالم - مراسلون

في الميدان، مازالت فرق الإنقاذ من المغرب أو تلك القادمة من خارج الحدود، على عهدها، تسابق الدقائق لنجدة ضحايا محتملين تحت الأنقاض أو ناجين.

فريق الإنقاذ الإسباني، مثلا مازال متنقلا بين الأرجاء، من ضواحي أمزميز إلى نواحي تارودانت.

وقال إنريك باسكواس وهو من فريق الإنقاذ الإسباني:"فريقنا مکون من 46 شخصاً، شرعنا في إعداد قاعدة عمليات ونسقنا مع السلطات المدنية ومع فرق الانقاذ الاخری کالفريق الانجليزي الموجود هنا. لدينا وسائل خاصة للتنقيب کطائرات دون طيار وکذلک نبحث بالکاميرات الحرارية والکلاب المدربة وها نحنا هنا".

لانتشال جثث، أو لنجدة أحياء تحت التراب، كتبت لهم حياة ثانية، تسير جهود الكل، بلا توقف.

لصيقةً، عالقةً، باقية، صور الدمار والألم والفقدان، ملامحها لم تغب بعد، والخوف بالقلوب ساكن عتيد، من انهيارات صخرية مباغتة.

زلزال الحوز، مرّ بقسوته، تاركاً خلفه، طرقا مغلقة في الأعالي، وخسائر بشرية، مادية، وتراثية، مازالت في قلب الإحصاء والترقيم، والأسر المتضررة هي كذلك، تنتظر رحلة حصر أعدادها، من أجل تعويضها فيما ضاع.