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عقد مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ37 في طهران اعتبارا من 28 سبتمبر

عقد مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ37 في طهران اعتبارا من 28 سبتمبر
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

 سيعقد المؤتمر الدولي السابع والثلاثون للوحدة الإسلامية في الفترة من 28 ایلول /سبتمبر الى 3 تشرین الاول/اکتوبر تحت عنوان"التعاون الإسلامي لتحقيق القيم المشتركة".

العالم - ايران

في كل عام ومع حلول ذكرى ولادة نبي الرحمة ومبشر الوحدة النبي محمد( ص) و بالتزامن مع أسبوع الوحدة الاسلامیة یحضر المفكرون ودعاة الوحدة من الشيعة والسنة مؤتمر الوحدة الإسلامية لبحث قضايا العالم الإسلامي.

وسيبدأ هذا العام مؤتمر الوحدة الإسلامية السابع والثلاثون اعماله يوم الخميس 28 ایلول /سبتمبر الموافق 12 ربيع الأول بداية أسبوع الوحدة ويستمر حتى يوم 3 تشرین الاول/اکتوبر الموافق 17 ربيع الأول.

وسيعقد الجزء الافتراضي الخاص بالمؤتمر في الفترة من 28 ایلول /سبتمبر الى 30 ایلول/سبتمبر ، اما الجزء الحضوري فسيعقد في 1 و 2 تشرين الاول/اكتوبر وفي 3 تشرین الاول/اکتوبر سيقوم ضيوف المؤتمر بزيارة قائد الثورة الاسلامية.

والهدف من إقامة مؤتمر الوحدة هو إيجاد أرضية الاتّحاد والتضامن للعالم الإسلامي، وتبادل الأفکار بين العلماء والباحثين من أجل إيجاد التقارب العلمي والثقافي بينهم، وتحليل الطرق العملية لتحقق الوحدة الإسلامية وحلّ المسائل والمشاکل العالقة بين المسلمين وإيجاد الحلول المناسبة في هذا الخصوص.

وقد حضر مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي السادس والثلاثين العام الماضي 200 مفكر من 60 دولة و100 شخصية سياسية وثقافية محلية تحت شعار "الوحدة الإسلامية والسلام وتجنب الانقسام والصراع واحلال السلام في العالم الإسلامي".

وكانت اقیمت مؤتمرات إقليمية على مدار العام الماضي في محافظات كلستان وسيستان وبلوجستان وخراسان وكردستان، كما أقيمت مؤتمرات على المستوى الإقليمي.

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