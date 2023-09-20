عناوين الصحافة الإيرانية اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

العالم - إيران

صحيفة كيهان ..

محاكمة أمريكا بنيويورك.. أسئلة طرحها رئيس الجمهورية على الاعلام الأمريكي لم تجد الجواب.

- خراسان ..

إنتهاء المهلة التي حددتها ايران لتجريد الجماعات الإنفصالية المسلحة من السلاح بكردستان العراق.

- ابرار..

بغداد تؤكد التزامها بالإتفاق الامني مع ايران منوهة لتسليم الجماعات المسلحة لأسلحتها للسلطات.

- جوان ..

جمهورية أذربيجان تشن هجوما على مناطق بقرباغ لدفع السكان الأرمن على النزوح.

- افكار ..

لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى تجتمع لدراسة الأوضاع والمستجدات الساخنة بمنطقة القوقاز.

- سياست روز ..

القائد العام لحرس الثوة يؤكد على تبلور إئتلاف قوي في العالم ضد الكيان الصهيوني.

- قدس ..

زيارة وزير الدفاع الروسي لطهران وتساؤلات عنإحتمال إرتباطها بجهود لحل الأزمة بجنوب القوقاز.

- اطلاعات ..

رئيس الجمهورية لغوتيريش .. ايران مستعدة للمشاركة في جهود تعزيز الأمن والسلام في العالم.

- ارمان امروز ..

تفاقم الخلافات الحدودية بين الكويت والعراق حول الملاحة في خور عبدالله.

- مردم سالاري ..

بايد يؤكد عزمه على خوض السباق الرئاسي متهما ترامب والجمهوريين بتهديد الديمقراطية .

- اعتماد ..

أزمة علاقات بين الهند وكندا وسط تبادل إتهامات وطرد دبلوماسيين.

أهم المقالات

1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن شن جمهورية اذربيجان عمليات عسكرية على المناطق التي يقطنها سكان ارمن بقرباغ وجاء في مقالها ( باكو تقوم بتطهير عرقي)..

العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات جمهورية اذربيجان بقرباغ تنتهك الاتفاق المبرم بين باكو وايروان بشأن قرباغ وهو اتفاق فرضته جمهورية اذربيجان نفسها بتفوقها العسكري في الحرب الاخيرة بين البلدين.

( يبدو واضحا للعيان ان باكو تفتعل الذرائع لتصعيد الأجواء عسكريا لدفع نحو مئة وعشرين الف أرمني من سكان قره باغ للنزوح عنها)

وبعبارة اخرى تريد باكو قرباغ خالية من السكان الارمن تماما كما تريد استغلال تفوقها العسري على جارتها ارمينيا لاقتطاع اراض بجنوب ارمينيا باطار مشروع لتغيير الجغرافيا السياسية بالقفقاس.

2- ابرار..

حمل مقال لصحيفة ابرار عنوان يتساءل ( هل سيتخلى الغرب عن أوكرانيا؟) وذلك في اشارة لتقرير نشرته مجلة فورين افريز الامريكية في هذا السياق, وجاء بمقال ابرار.

ان هناك مؤشرات باتت تطرح نفسها على السطح حول هذا الاحتمال مع استمرار الحرب في اوكرانيا.

(إن بكييف نفسها قلقة من إحتمال تخلي الغرب عنها في حالة فوز الجمهوريين بأمريكا ووصول حكومات يمينية للسلطة بالبلدان الأوروبية)

ان هذا الاحتمال بات مطروحا في الواقع مع تزايد الانتقادات الداخلية بامريكا والبلدان الاوروبية لمواصلة تقديم دعما عسكريا واقتصاديا مفتوحا لاوكرانيا بشكل بات يرهق اقتصاديات هذه البلدان دون تحقيق اوكرانيا لاي تقدم ميداني حاسم لانهاء الحرب سواء عسكريا او لايجاد ارضية تفاوضية.

3- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الاتفاق الامني بين ايران والعراق في مقالها ( العراق وجهود تطهير المناطق الحدودية)..

انتهت المهلة التي حددتها ايران لبغداد واربيل لتجريد الجماعات الكردية الانفصالية المسلحة المعادية لايران من السلاح في اقليم كردستان العراق وابعادها عن المناطق الحدودية القريبة من ايران .

(المهلة غير قابلة للتمديد, وقوات الحرس تقف بجهوزية كاملة لضمان تنفيذ هذا الإتفاق , وبغداد اكدت تسليم هذه الجماعات لإسلحتها)

وهناك انباء عن نقل هذه الجماعات الى خمسة مخيمات اقيمت مخرا في عمق اقليم كردستان العراق , وانباء عن اقامة مخيمات لها بمناطق بغرب العراق ايضا. وفي كل الاحوال المهم في الامر هو انهاء هذا التهديد للمصالح المشتركة ولعلاقات التعاون بين البلدين.