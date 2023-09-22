الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة المحتلة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة المحتلة
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الفلسطينيين ظهر اليوم الجمعة، بالرصاص المطاطي والاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في عدة مناطق بالضفة المحتلة.

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" في قلقيلية، أفادت مصادر محلية بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي، وأخرى بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق المدينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وامتدت المواجهات لكل من بلدتي بيت دجن وقريوت وخربة طانا، إثر قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال منسق لجنة مواجهة الاستيطان في خربة طانا شرقي نابلس ثائر، إن قوات الاحتلال أطلقت 50 قنبلة غاز صوب المواطنين، وقمعت تواجدهم قرب بركة المياه في طانا الفوقا.

وأشار إلى استمرار التوتر في طانا وسط إجبار الأهالي على الابتعاد عن بركة المياه، التي يطمع المستوطنون بالسيطرة عليها.

وفي الخليل، تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابة شاب جراء الاعتداء عليه بالضرب من جيش الاحتلال في منطقة تل الرميدة وسط الخليل، وجرى نقله إلى مستشفى عالية.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.

روابط ذات صلة

الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة ومعابر غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. اليمنيون يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف

إطلاق نار بمطعم في السويد يؤدي بحياة شخصين وأصابة آخرين

مع اقتراب التطبيع السعودي الإسرائيلي.. لابيد يهاجم نتنياهو من وراء تصريحات ابن سلمان

دولة أفريقية تقرر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

شاهد بالفيديو.. تشييع جثمان الشهيد "أبو حسن" في بلدة اليامون بالضفة

بالفيديو.. ذكرى مجزرة"صبرا وشاتيلا".. الدماء لم تجف والمجرمون بلا عقاب