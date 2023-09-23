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جنوب أفريقيا تعفي الفلسطينيين من تأشيرة الدخول لأراضيها

جنوب أفريقيا تعفي الفلسطينيين من تأشيرة الدخول لأراضيها
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

قررت حكومة جمهورية جنوب إفريقيا، إعفاء المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية، من تأشيرات الدخول إلى أراضيها.

العالم - افريقيا

وبموجب هذا القرار، سيتم منح المواطنين الفلسطينيين تأشيرات دخول في كافة المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لجنوب إفريقيا لمدة 90 يوما، دون الحاجة لإصدار تأشيرات من سفارات جنوب إفريقيا.

وأكدت مذكرة وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا تم توجيهها إلى وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين اليوم، العمل بهذا القرار اعتبارا من 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين رسميا من حكومة جنوب إفريقيا ومتابعة حثيثة من سفارة دولة فلسطين.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية على لسان وزيرها رياض المالكي بقرار حكومة جمهورية جنوب إفريقيا التاريخي.

واعتبر المالكي القرار أنه رسالة تضامنية جديدة من جنوب إفريقيا لصالح قضية شعبنا العادلة، وتجسيد لمبادئ السياسة الخارجية الجنوب إفريقية السامية، وإيمانها بأن الحرية التي حصلت عليها والتضامن الدولي معها، يدعوها إلى مساندة الشعوب التي تعاني من الاستعمار والابارتهايد.

وأشاد بالجهود المبذولة من وزارتي الداخلية، والعلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية، وأعضاء البرلمان وأعضاء الحزب الحاكم وحلفائه، وكافة لجان التضامن ومؤسسات المجتمع المدني، التي ساهمت بتحقيق هذا الإنجاز، تسهيلا لحركة مواطني دولة فلسطين وأمورهم المعيشية.

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