الأمن الإيراني يحبط 30 محاولة تفجير إرهابية بطهران ويعتقل الارهابيين

العالم - خاص بالعالم

وزارة الدفاع الايرانية اكدت أن نظام الاسلحة لديها يتناسب مع التهديدات التي يطلقها كيان الاحتلال الاسرائيلي مضيفة تاكيدها على امتلاك صواريخ هدفها بالدرجة الاولى ضرب كيان الاحتلال.



المتحدث باسم الوزارة العميد رضا طلايي اشار في تصريحات صحفية أن التهديد الاكبر لايران هو الكيان الاسرائيلي المحتل مؤكدا أن الاسلحة التي تمتلكها بلاده تتماشى مع هذه التهديدات.

مشددا على أن القوات المسلحة الايرانية تمتلك صواريخ محلية الصنع مخصصة فقط لضرب كيان الاحتلال، مشيرا الى أن الصاروخ الذي يحمل اسم الشهيد الفريق قاسم سليماني يندرج تحت هذه المنظومة الصاروخية. وتاتي هذه التصريحات للتاكيد على استعداد طهران لاي حماقة يرتكبها كيان الاحتلال.

داخليا ايضا حققت قوات الامن الايرانية انتصارا كبيرا على قوى الارهاب ومن يقف خلفها، حيث اعلنت وزارة الامن احباط مؤامرة وحشية لتنفيذ ثلاثين تفجيرا ارهابيا متزامنا في اماكن مزدحمة بالعاصمة طهران، واظهرت صور بثتها الوزارة قيام رجال الامن بتعقب الارهابيين وكشف مؤامراتهم قبل تنفيذها.



واكدت الوزارة اعتقال كل المتورطين في المخطط الارهابي وعددهم ثمانية وعشرون شخصا وذلك خلال سلسلة من عمليات المداهمة المتزامنة في محافظات طهران والبرز واذربيجان الغربية.



واشارت الوزارة الى صلة هؤلاء الارهابيين بجماعة داعش والكيان الصهيوني وتواجد بعضهم مع التكفيريين في سوريا او التواجد في افغانستان وباكستان ومنطقة كردستان العراق.

وشددت الوزارة على ان المخطط الارهابي كان يرمي لكسر هيبة الامن وتقديم صورة غير مستقرة عن البلاد.



هذا وكان وزير الامن الايراني اسماعيل خطيب كشف قبل اسابيع عن احباط رجال الامن والمخابرات العديد من العمليات الارهابية من خلال التخطيط لسلسلة من التفجيرات في البلاد، منها تفجير أكثر من اربعين قنبلة في المواكب الدينية خلال شهر محرم الحرام الماضي.

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