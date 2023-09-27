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طائرات الاحتلال تقصف نقاط رصد للمقاومة في رفح وغزة وجباليا

طائرات الاحتلال تقصف نقاط رصد للمقاومة في رفح وغزة وجباليا
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي نقطتين تتبعان للمقاومة الفلسطينية شرق محافظة رفح ومدينة غزة.

العالم - فلسطين

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، وآخرون بالاختناق، الثلاثاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلق قوات الاحتلال المتمركزة داخل مواقعها العسكرية النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب العشرات من الفتية والشبان، الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق محافظة رفح جنوب القطاع، ما أدى لوقوع أصابات بعيارات نارية وبالاختناق.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 11 مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعب فلسطين.

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طائرات الاحتلال تقصف نقاط رصد للمقاومة في رفح وغزة وجباليا

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