ايران تسمح بدخول السياح العراقيين بسياراتهم الخاصة

العالم- ايران

واعلن صوفي في مراسم افتتاح المشاريع السياحية بحضور وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في طهران، عزت الله ضرغامي، ومساعد وزير السياحة في وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية علي اصغر شالبافیان، ان تنفيذ مشروع تسهيل سفر السياح الأجانب، وخاصة العراقيين، بالسياراتهم الخاصة إلى إيران.

واوضح انه أصبح بإمكان السياح العراقيين السفر إلى إيران بسهولة بسياراتهم الخاصة بشرط حصولهم على التصريح اللازم.

واضاف ان اول سيارة عراقية خاصة دخلت إلى إيران من العراق ومن حدود الشلمجة.

وبحسب الرئيس التنفيذي لمركز السيارات والسياحة، سيتم قريباً تنفيذ خطة تسهيل حركة السيارات الخاصة إلى إيران مع أرمينيا وجورجيا.

وذكر: أن هذا المشروع تم تنفيذه بما يتماشى مع تطلعات رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي بهدف تطوير العلاقات مع دول الجوار وتعزيز السياحة الرخيصة وتسهيل حركة المرور بين الدول المجاورة.