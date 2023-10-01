عندما تتجدد ثورة اليمن في يوم المولد النبوي

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ومثلما كان يوم #المولد_النبوي_الشريف بداية لتغيير كامل في واقع الجزيرة العربية بل وفي واقع العالم مثلما وضح السيد "عبدالملك الحوثي" بإذن الله أيضا في عصرنا وفي يمننا سيكون هذا اليوم يوم المولد بداية لتغيير جذري وللأفضل في واقع شعب الأنصار, فما أعظمها من مناسبة يستحق فيها الشعب اليمني أن يتم تجديد الأمل في نفوس أبناءه الذين عانوا ويلات العدوان والحصار وصبروا كثيرا على التخبط والعشوائية التي كانت تسير بها بعض المؤسسات الحكومية, وكان الوضع يتطلب المزيد من الصبر والحكمة من السيد "عبدالملك الحوثي" خاصة وهو كان منشغل بمواجهة العدوان الغاشم والغير مبرر على بلدنا ,وما أعظمه من قائد نفخر به جميعا ولا يبغضه سوى منافق وما أعظمه من خطاب كان عند مستوى التطلعات الكبيرة والآمال العريضة عن أبناء شعب الأنصار, وما أعظمه من شعب خرج اليوم في يوم المولد_النبوي_الشريف كالسيول المتدفقة الجرارة التي لا يرى أولها من أخرها ومستحيل أن ترصدها أو تستوعبها أي كاميرا ,مئات الساحات في كل المحافظات والمديريات والقرى رجالا ونساءا صغارا وكبارا شيوخا وشبانا رسموا أعظم لوحة تاريخية تصف مدى حب وولاء اليمانيون بنبيهم وستظل شاهدة للأجيال القادمة وستظل تكبر كل عام عن العام الذي سبقه ولو كره المبغضون والمرجفون , فالملاحظ لحشود المولد كل عام لا شك سيدرك أنه كل عام تتضاف الحشود أضعاف أضعاف عن العام السابق وهذه حقيقة ملموسة , فمهما شنّوا من دعايات ومهما نشروا من أكاذيب ومهما حاولوا أن يثُنوا اليمانيين عن الخروج والاحتفال وإظهار مظاهر الفرح من أول ربيع فلن يستطيعوا فكل مؤامراتهم تبوء بالفشل وتعود عليهم بالوبال والحسرة , وما أعظمه من نور محمدي يشع من وجه السيد "عبدالملك الحوثي" يلحظه حتى الخصوم والمبغضين ولكنهم يكابرون وتأخذهم العزة بالإثم فكيف لا وهو النعمة المهداة لهذا الشعب اليمني المؤمن الذي ارتبط بالنبي وآله عبر مرّ التاريخ , كيف لا ودماء حيدر الكرار وفاطمة الزهراء تجري في شرايينه وإن كنت أعرف أن هذا الحديث يصيب البعض بحالات غريبة من التحسس يظهر من خلالها أنهم ينزعجون من ربط االسيد "عبدالملك الحوثي" الى سلالته الطاهره ويتهمونا بالعنصرية والسلالية وغيرها , ولكن الأيام كفيلة بأن تجعلهم يؤمنون بما نحن مؤمنون به لأنه منهج يهدي الله لنوره من يشاء فمن يؤمن بثقافة القرآن في الاتباع وفي اختيار القادة سيدرك أن كلماتي هذه ليست من باب تعصب أو عنصرية , حفظ الله قائدنا فما أحوجه هذه الأيام بالذات للدعاء والمساندة والتأييد ,فالتسليم للقائد والتفويض ليس مجرد شعارات نرددها أو هاشتاقات نطلقها وننشرها , السيد القائد يحتاج السند والعون من الجميع قولا وعملا.



فقد حذر السيد "عبدالملك الحوثي" في خطاب التغيير الجذري يوم المولد من الفتن التي سيحاول العدو إشعالها لتقف حاجزا دون أي إصلاح فعلينا أن ندعو الله دائما بأن يؤيد قائدنا برجال مؤمنين يكونوا له عونا وسندا في مسيرة الإصلاحات وفي مواجهة الأعداء والمنافقين في الداخل والخارج.



فكان خطابه في المولد أشبه بالخطاب الثوري الممزوج بلمحات تاريخية وتوجيهات قرآنية وتوصيات وتحذيرات ونصائح وأعظم وأجّل ما في الخطاب هو أنه استفتحه بآية النور ( الله نور السموات والأرض ) هذه الآية العظيمة التي فيها من النور والتبيان والبلاغة والمعاني ما لا يدركها الكثير ولا يعرف معانيها سوى الراسخون في العلم وهم قليل, فقد حاولتُ أن أصل لدلالة هذه الأية النورانية العظيمة فعجزتُ وذلك لغزارة المعاني الظاهرة والباطنة, فهذا أول خطاب للقائد يبدأه بأية قرآنية شاملة وتحتوي على اسم من أسماء الله العظمى , وأكدّ أن القرآن الكريم هو المرجعية الأولى والأخيرة في كل التشريعات والتغييرات القادمة.

فرغم أن ذكرى ثورة 21 سبتمبر لم تفصلها سوى أيام عن ذكرى المولد النبوي الشريف ورغم أن الثورة التي كانت يوما من أيام الله كما وصفها السيد "عبدالملك الحوثي" لا تزال تفاجئ كل أعداءها وخصومها وأصدقاءها, فقد قدمت في ذكراها التاسعة عرضا عسكريا مهيبا وكبيرا ويكشف بصورة واضحة عن تنامي القدرات اليمنية وعن تطوير الجيش اليمني لإمكاناته , وجعلت من بعض القنوات والمواقع الدولية تتناول صور العرض وهي تشير الى صنعاء بكل فخر واعجاب لحجم الإرادة التي تمتلكها رغم حرب التسع سنوات التي تقودها دول التحالف على اليمن , رغم أن قائد الثورة كان يحق له الإعلان عن تفاصيل التغيير الجذري في يوم الثورة كدليل أن الثورة مستمرة ومتجددة ولا تزال ثورة فتيّة وشابه وقائدها ينبض بالحياة وشعبه ملتف حوله , ولكن اختار السيد "عبدالملك الحوثي" يوم المولد النبوي الشريف والمبارك والعظيم هذا اليوم الذي لا يضاهيه في عظمته يوم أبدا , فلم يستوعب بعد الأعداء والخصوم ذلك العرض العسكري في يوم الثورة ولم ينتهوا بعد من التحليل والتفكير ودراسة الأسباب ولم يستفيقوا بعد من أثر الصدمة , حتى جاءتهم صدمة الحشود الهائلة المليونية في المولد النبوي الشريف والتي لقفت كل ما يأفكون من مؤامرات لاستهداف الجبهة الداخلية , حتى قرأت تعليقا لأحدهم من الجنوب قائلا : احترت في تحليل وقراءة هذا الشعب في المحافظات الشمالية, فبالأمس قرأنا وسمعنا أنهم ضد الحوثي , واليوم شاهدنا حشودا مليونية في كل المحافظات ؟

طبعا سيعجزون عن تفسير حقيقة ارتباط أبناء الأنصار بنبيهم وبقائدهم , وهذا وهم فقط يشاهدون صورا جوية وصور بالفيديو وهم بعيدين عنهم , فكيف ستكون ردة فعلهم إذا اقتربوا منهم وشاهدوا الرجال والنساء في اللجان التنظيمية والأمنية والاستقبال وهم يبذلون جهودا خرافية لإنجاح المولد ودون مقابل ؟ ماذا لو زاروا إحدى الساحات وهي تجهز من قبل المولد بأيام والجميع يعمل كخلية نحل لا تكل ولا تمل وبروح حماسية عالية يرتجون نيل الاجر من الله وبأن ينالوا دعوة وشكر من السيد "عبدالملك الحوثي" , وماذا لو رأوا النساء في بعض الساحات يشاركن في تجهيز الساحات وتقسيمها وبأيديهن لاستقبال ضيفات رسول الله ؟ ماذا لو سمعوا الصلوات المحمدية تتردد من داخل القلوب قبل الألسن ! ماذا لو شاهدوا الأغلب يتركون الغداء في ذاك اليوم ويخرجون الساحات من قبيل الظهر ويكتفون بسندويش أو أي وجبة خفيفة تفي بالغرض ؟ ماذا لو شاهدوا من وسط تلك الجماهير كبار السن والمرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثات الوضع , ماذا لو رأوا من لا يجدون قوت يومهم ولكنهم يفضلون رسول الله على انفسهم ويدّبرون ثمن مواصلاتهم وتتدبر ببركة رسول الله ! ماذا لو يرون حوالي عشرين واحدة وهذا ما رأيته بعيني يأكلن من طبق واحد والكل يشبع والطبق لا يزال فيه أثار من السلتة, حتى تستغرب الحاضرات وتذرف الدموع والكل يجمع أنها بركة رسول الله صلوات الله عليه وآله.



وأخيرا نصيحة أخيرة أو رسالة الى كل أعدائنا وخصومنا عليكم أن تيأسوا من هذا الشعب اليمني المؤمن , مهما وجدتم نماذج مخالفة وشاذة عن طبيعة اليمنيين فهؤلاء ليسوا سوى نشاز فمن ترونهم في الجبهات ثابتون وفي الساحات يتكبدون عناء الخروج والاعداد والعمل والتنظيم لوجه الله فقط, هؤلاء هم الأنصار اليمانيون الذي يستحيل أن تهزموهم ما داموا متمسكين بكتاب الله وعترة نبيهم صلوات الله عليه وآله فلا نجاة لكم سوى بمراجعة أنفسكم عن معاداتهم فهم متجذرين في عمق الأرض والتاريخ ولا يمكن ويستحيل ابادتهم فعليكم التعامل معهم والحذر منهم فهم سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم . والعاقبة دائما كما قال تعالى هي للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.

بقلم الكاتبة اليمنية أمة الملك الخاشب