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العراق..

السوداني يتحدث مع مساعد بوتين في مشروع ميناء الفاو

السوداني يتحدث مع مساعد بوتين في مشروع ميناء الفاو
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، معاون رئيس روسيا الاتحادية السيد إيغور ليفيتين والوفد المرافق له.

العالم - العراق

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة منهاج الزيارة المرتقبة للسوداني إلى موسكو.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في العراق إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط العراق مع روسيا، ورغبة الحكومة بتعزيزها، مؤكداً إطلاق العراق مشروعَ طريق التنمية مع مشروع ميناء الفاو، الذي يُعدّ مشروعاً اقتصادياً مستداماً، ضمن سياسة الحكومة في التحوّل نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط، فضلاً عن أهميته لدول المنطقة، وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى.

من جانبه، نقل ليفيتين تحيات الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، كما قدم التهاني بمناسبة العيد الوطني العراقي، مؤكداً رغبة بلاده في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والصُّعُد.

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