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البيت الأبيض: لدى كييف 6 إلى 8 أسابيع متبقية "للهجوم المضاد"

البيت الأبيض: لدى كييف 6 إلى 8 أسابيع متبقية
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه لدى كييف 6 إلى 8 أسابيع متبقية "للهجوم المضاد".

العالم-الامريكيتان

وقال كيربي: "الطقس ليس حليفنا، أمامنا 6 إلى 8 أسابيع قبل أن تصبح الأمور صعبة".

وفي وقت سابق، نصح وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس القيادة الأوكرانية بتجنيد الشباب بشكل أكثر نشاطا للخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن هذا سيمنع تباطؤ وتيرة الهجوم المضاد.

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بعتاد غربي، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

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البيت الأبيض: لدى كييف 6 إلى 8 أسابيع متبقية "للهجوم المضاد"

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