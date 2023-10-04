شاهد.. إحراق 'الكساسبة' الأردني تم وفق فتوى لإبن تيمية

العالم- ايران

وفي لقاء مع قناة “العربية”، أشار الغنامي إلى أنه في مقال سابق كتبه عام 2003 بعد تفجيرات في الرياض، ذكر أن هذه التفجيرات ناجمة عن الفكر الذي ينسب إلى ابن تيمية.

وأشار إلى أن هذا الحديث في ذلك الوقت لم يكن مرفوضًا، ولكنه لم يكن محل اهتمام كبير.

وأضاف الغنامي أن ابن تيمية لا يكفر الحكام، بل يحاول أن يكون قريبًا منهم، ولكنه يبيح للأفراد العاديين تقييم الحدود بدون استئذان الدولة.

وأشار إلى أنه بموجب وجهة نظر ابن تيمية، إذا قيل أن شخصًا قال كلامًا يعتبر كفرًا، فيمكن تطبيق العقوبة عليه وإرسال شخص لاغتياله في منزله، وأكد أن ابن تيمية يروج لمشروعية هذا الفعل.

وأشار الغنامي إلى أن الطيار الأردني عماد الكساسبة الذي تعرض لحرق وحشي تم تنفيذ هذا الفعل وفقًا لفتوى صادرة عن ابن تيمية تبيح مثل هذه الأعمال. وأشار إلى أن الأردن قد حظر كتب ابن تيمية.

وأكد الغنامي أنه يمكن التخلص من هذا الفكر بالتجاوز وعدم جعل ابن تيمية مرجعية فوق رؤوسنا، وأنه قد يكون خدم في فترة زمنية محددة، ولكن الآن ليس الوقت المناسب لاعتباره مصدرًا مقدسًا.