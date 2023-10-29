شاهد.. الاحتلال يهدد بقصف مستشفی القدس.. اليوم

العالم - مراسلون

وأكدت مراسلة العالم في غزة ان الاحتلال هدد المستشفی بالقصف مؤكداً انه سوف ينفذ تهديده اليوم ويجب اخلاء المستشفی فوراً.

وأوضحت مراسلة العالم ان مسؤولي مستشفی القدس لم تجلی المرضی حتی هذه اللحظة ويؤكد مدير المستشفی علی استمرار العمل في المستشفی دون الاكتراث لتهديدات الاحتلال.

وتوقعت مراسلة العالم ان يلجأ الاحتلال بإطلاق صواريخ تحذيرية قبيل تنفيذ جريمته بقصف المستشفی.

وبينت مراسلة العالم ان الاستجابة لمطلب اخلاء المستشفی سيكون بمثابة حدوث مقبرة جماعية لمئات الجرحی نظراً لشغور باقی المشافي بنسبة 170 بالمئة.

وأكدت مراسلة العالم ان تهديد الاحتلال، كان الأشد من نوعه، حيث هدد بقصف المستشفی بمن فيه.