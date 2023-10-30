العدوان الاسرائيلي على غزة في يومه الـ24

العالم - فلسطين



*القيادي في حركة حماس غازي حمد: 1600 امرأة قتلن خلال العدوان ما يؤكد أن الاحتلال يقتل الفلسطينيين بشكل أعمى.

القيادي في حماس غازي حمد: 200 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل في قطاع غزة.

حمد: 203 مدارس تضررت أو دمرت خاصة تلك التي تؤوي نازحين.

القيادي غازي حمد: الاحتلال بدأ ضرب محيط المستشفيات في تهديد للكوادر الطبية والصحية.

*كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويهاجمونها بقذائف "الياسين 101" والأسلحة الرشاشة تحت غطاء أسلحة القنص

*تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق بلدتي الفخاري وخزاعة شرق خانيونس

*أكثر من 20 شهيدا في استهداف الاحتلال لصالة "طل القمر" بالنصيرات وبها عدد من النازحين

*كتائب القسام تقصف الآليات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون

*مدفعية الاحتلال تستهدف برج للاتصالات بمخيم البريج وسط قطاع غزة:

مدفعية الاحتلال تستهدف برج للاتصالات بمخيم البريج وسط قطاع غزة.



*وصول عدد من الاصابات الى مستشفى الاندونيسي جراء استهداف منزل عائلة خضورة شمال القطاع.

*حزب الله:‏ ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة، بعد ظهر اليوم.

*إذاعة الجيش: مسؤول كبير يقول إن نتنياهو على علم بالفيديو الذي بثته كتائب القسام، ومن المتوقع صدور بيان رسمي قريبًا.

*تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق بلدتي الفخاري وخزاعة شرق خانيونس.

*مستوطِنة أسيرة غاضبة في فيديو نشره القسام، تهاجم نتنياهو: نحن نتحمل فشلك السياسي والأمني والعسكري، لم يأتِ أحد لحراستنا في غلاف غزة أو الحفاظ علينا، ونحن ندفع ضرائب للدولة.. أنت تريد قتلنا، أنت تقتلنا، أنت تريد أن يقتلنا جيشنا.. أطلق سراحنا الآن الآن الآن.

مستوطنة اسيرة غاضبة من نتنياهو

*كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، ويهاجمونها بقذائف "الياسين 105" والأسلحة الرشاشة تحت غطاء من أسلحة القنص.

*بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏

‏صدق الله العلي العظيم

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم ‏الأثنين الواقع في 30-10-2023 ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة، اضافة الى ‏استهداف دشمه وحاميته وحققوا فيها اصابات مباشرة.

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 30-10-2023 م

‏14 ربيع الثاني 1445 هـ

*عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق:

فشلت وستفشل كل محاولات الاحتلال وجيشه النازي في ترميم صورة الهزيمة الاستراتيجية التي لحقت بهم.

الرشق: توغلات هنا وهناك مسنودة بالقصف العنيف الهمجي، ومع ذلك لا تصمد أكثر من نصف ساعة، وتؤكد مجدداً أن جيش العدو الإرهابي مرتبك ومأزوم.

*صفارات الإنذار تدوي في بري جان وشلوميت وسديه أبراهام ويبول وأفشالوم وتلمي يوسف في غلاف جنوب قطاع غزة.

*أحبطت كتائب القسام توغلا إسرائيليا شمالي قطاع غزة إذ دكت موقع إيرز بالقذائف والصواريخ من خلال تنفيذها عملية إنزال خلف خطوط قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب الموقع. ومع انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال الإسرائيلي دارت اشتباكات عنيفة قرب السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة.

*صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال فلسطين وفي غلاف غزة

*حزب الله: ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

*حزب الله: مجاهدونا هاجموا دشم موقع بياض بليدا وحاميته وحققوا فيها إصابات مباشرة.

*سرايا القدس: مجاهدونا يوقعون قوة مدرعة للعدو الصهيوني في كمين هندسي محكم شرقي الزيتون ونؤكد وقوع إصابات في صفوف القوة.

*سرايا القدس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة لصد وعرقلة قوات العدو المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون.

*مصادر فلسطينية: سقوط صاروخ بشكل مباشر فس مستوطنة "بيتار" جنوب بيت لحم.

*المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات القدس المحتلة برشقات صاروخية ثقيلة.



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