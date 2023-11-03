الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٥:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف الاحتلال المتجدد لمخيم جنين يرفع عدد الشهداء الى أربعة

قصف الاحتلال المتجدد لمخيم جنين يرفع عدد الشهداء الى أربعة
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أستشهد مواطنان وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المتجدد على مخيم جنين، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها إلى أربعة، خلال أقل من سبع ساعات.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية تأكيدها، أن قوات الاحتلال قصفت ساحة مخيم جنين، ما أدى إلى ارتقاء الشهيدين وسيم زيود ويامن جرار، ووقوع أربع إصابات منها واحدة بحال الخطر، ما يرفع عدد الإصابات في المدينة والمخيم خلال الساعات الأخيرة إلى 10.

وكان استشهد الشابان سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، وأصيب سته آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين منذ أكثر من سبع ساعات، وسط مواجهات عنيفة، وما تزال قوات تتواجد على أطراف المخيم.

يذكر أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9163 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح، منهم 9025 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 138 والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الجاري.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في جنين

الاحتلال يعتقل أهالي الناشطين كوسيلة للضغط لتسليم أنفسهم + فيديو

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين من بلدة سلواد شرق رام الله

لحظة تفجير عبوة 'التامر' شديدة الانفجار في جرافة إسرائيلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قصف الاحتلال المتجدد لمخيم جنين يرفع عدد الشهداء الى أربعة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش 02-11-2023

النواب الأميركي يقرر مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لـ"إسرائيل"

بالفيديو.. شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في جنين

في تصريح شديد اللهجة: عُمان تطالب بمحاكمة "إسرائيل"

مع الحدث.. المعارك في بر غزة وإيلام جيش الاحتلال