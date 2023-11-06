ايران: اميركا جزء من الحرب في غزة وليس الحل، واتساع الحرب وارد وبقوة

العالم - ايران

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، انه لا يمكن لاميركا ان تدعي بأنها لا تسعى لاتساع دائرة الحرب، في الوقت الذي تطلق يد الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ومن الواضح بان القوى الشعبية وقوى المقاومة في المنطقة تتحرك بصورة جادة.

التهديد النووي الصهيوني يقوض نظام حظر الانتشار النووي

هذا واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان التهديد باستخدام الاسلحة النووية ضد غزة على لسان احد الوزراء الصهاينة، يقوض نظام حظر استخدام وانتشار الاسلحة النووية، وان ايران تراقب وترصد صمت الادعياء الغربيين الذين يدعون الدفاع عن نظام منع استخدام وانتشار الاسلحة النووية وان هذا الصمت مدعاة للأسف.

واضاف : نظرا للسلوك الوحشي للكيان الصهيوني المارق فيجب على المجتمع الدولي ان يبدي اهتماما لهذا التهديد، وكما قال وزير الخارجية الايراني، اننا نأمل في ان تهتم الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بشكل مناسب وجاد وفوري بهذه القضية كتهديد ضد السلام والامن الدولي.

واشار كنعاني ان الادعياء الغربيين يبدون ردات الفعل منذ سنوات على المزاعم الواهية لكنهم يسكتون ازاء هذا التهديد الواضح ، وهذا يدل بأن هذا الكيان لا يعرف حدودا في ارتكاب جرائم الحرب ولا يأبه ابدا للقوانين الدولية.

وشدد ان هذا التهديد (باستخدام السلاح النووي ضد غزة) يثبت بأن هذا الكيان بات اكثر من أي وقت مضى تهديدا واقعيا وحقيقيا للأمن والسلام الدوليين ، واضاف " ان اميركا وعددا من الدول الغربية المحددة قد فكوا سلاسل هذا الكيان المتوحش ، وهؤلاء يتحملون المسؤولية المباشرة للجرائم الجارية واية جرائم اخرى يرتكبها الكيان الصهيوني.

واكد بأن ايران ادرجت هذه القضية على جدول اعمالها وبصورة جادة، ومن المقرر ان تقوم بارسال رسالة للام المتحدة وامينها العام، لتذكير مجلس الامن الدولي بمسؤوليته في هذا الصدد وادراج هذا التهديد ضد السلام والامن الدولي على جدول اعمال الامم المتحدة.

يتبع ...