الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 08-11-2023

الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 08-11-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش 08-11-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شهر على دخول جنوب لبنان .. شاهد.. حزب الله يستهدف قوة مشاة "إسرائيلية"

اليمن تسقط طائرة تجسس أميركية من طراز 'MQ9' فوق مياهها

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 08-11-2023

في لقاء حصري مع العالم.. مسؤول يمني كبير يكشف الأسلحة المستخدمة بقصف 'إسرائيل'

التغريبة الفلسطينية تعود للأذهان.. شاهد.. نزوح العلائلات الفلسطينية عبر شارع صلاح الدين بعدسة العالم

الناتو يشن هجوما عسكريا على بيلا روسيا قريبا!