5 شهداء بعدوان متواصل لقوات الاحتلال على مخيم طولكرم

العالم - فلسطين المحتلة

أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 3 شبان بعد قصفهم بصاروخ اطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة، ليرتفع عدد الشهداء اليوم الى 5.

والشهداء الثلاثة هم: سعيد سليمان يوسف ابو طاحون (24 عاما)، و جهاد خالد مقبل غانم (27 عام)، ومصعب عمر احمد الغول (21 عاما).

واستشهد شابان، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشابين محمود علي حدايدة (25 عاما) وحازم محمد حصري (28 عاما) بعد إصابتهما بالرصاص الحي في الصدر، خلال عدوان الاحتلال على طولكرم.

‫كما أصيب 4 شبان خلال العدوان المتواصل على مخيم طولكرم برصاص قناصة الاحتلال المنتشرة على أسطح المنازل والبنايات، في الوقت الذي قصفت فيه مجموعة من الشبان خلال تواجدهم في حارة الغانم في المخيم بصاروخ من طائرة مسيرة، تسبب في استشهاد 3 شبان واصابة 3 آخرين.

ومنعت قوات الاحتلال في البداية سيارات الاسعاف من دخول المخيم، وقامت باعتراضها وإعاقة عملها عبر إيقافها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، قبل أن تتمكن من الوصول الى الاصابات ونقلها الى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال المصاب مدحت أبو عمشة من سيارة الاسعاف أثناء نقله للمستشفى.

وقامت جرافة مجنزرة بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيم، وتخريب البنى التحتية فيه، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في المنطقة، واعتلت اسطحها، وسط اطلاقها للأعيرة النارية على كل شيء متحرك.

كما دمرت جرافة الاحتلال جانب من شارع جامعة القدس المفتوحة في المدينة والقريب من المخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم طولكرم عبر نشر دورياتها الراحلة والمحمولة على كافة مداخله، اضافة الى أحياء مدينة طولكرم المؤدية للمخيم وتحديدا شارع نابلس، وشارع المسلخ والحيين الشرقي والشمالي، وشارع المقاطعة، وشارع جامعة القدس المفتوحة ودواري شويكة واكتابا، وأطراف ضاحية ذنابة الملاصقة للمخيم.

ويعتبر هذا الاقتحام الثاني للمخيم خلال اسبوع، الذي شهد اغتيال قوات خاصة لاربعة شبان، واصابة ستة مواطنين، وتخريب البنى التحتية لشوارعه وازقته.

ونعت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم الشهيداء الخمسة، وأعلنت عن اضراب شامل غدا الثلاثاء لجميع مناحي الحياة، حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال.

وباستشهادهم ترتفع حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي في السابع من تشرين الأول / اكتوبر الماضي الى 30 شهيدا.