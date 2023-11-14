عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الإحتلال على منازل في مخيم جباليا + فيديو

العالم - فلسطين

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي: "انتشال عشرات الشهداء، وتدمير 12 منزلا كليا، في قصف للاحتلال (الإسرائيلي)، استهدف منطقة نادي خدمات جباليا".

ونشر التلفزيون الرسمي عبر"تلغرام"، صورا لما قال إنها لـ"شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال الإسرائيلي، لمربع سكني في منطقة نادي خدمات جباليا".

ووفقاً لمصادر محلية، فقد استشهد 6 مواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا لعائلة السواركة بجانب مدرسة الفاخورة وسط جباليا.

وأشارت المصادر إلى وصول الشهداء والإصابات إلى المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومنذ 39 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "استشهد 10 مواطنين أغلبهم من الأطفال وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الاغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخان يونس جنوب قطاع غزة".

ووصل 6 شهداء و عدد من الإصابات للمستشفى الإندونيسي جراء قصف منزل لعائلة السواركة بجانب مدرسة الفاخورة وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفق قناة الأقصى على منصة تلغرام.

وأضافت القناة: "استشهاد لاعبي المنتخب الوطني الفلسطيني للكرة الطائرة حسن زعيتر، و إبراهيم قصيعة جراء قصف طائرات الاحتلال لمخيم جباليا".

وفي وقت لاحق قال التلفزيون إنه تم "انتشال 31 شهيدا حتى اللحظة".