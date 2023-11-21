الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

منظومة "مهران" الصاروخية تعتبر دفاعاً قوياً ضد مختلف التهديدات الجوية

منظومة
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد موقع تحليلي عسكري أن منظومة مهران الصاروخية تعتبر دفاعاً قوياً ضد مختلف أنواع التهديدات الجوية، ويشكل تحديا اساسيا لمقاتلات «اف-۳۵ آي» الصهيونية، في معرض اشارته الى الانجازات التي حققتها الصناعات الدفاعية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وكتب موقع «آرمي ریکاغنیشن» أمس الاثنين، أن ايران ازاحت الستار الأحد في معرض انجازات القوة الجوفضائية عن مجموعة من تقنياتها الدفاعية المتطورة، واعتبر امتلاك طهران مجموعة متنوعة من صواريخ أرض – جو (سام) تحديا لأي تهديد جوي ضدها.

وشدد الموقع على أن امتلاك ايران صاروخ «فتاح-2» الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، ومنظومة الدفاع المتنقل الغامضة إلى حد ما «مهران»، يعتبران نقطة مهمة في القوة الدفاعية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأوضح «آرمي ریکاغنیشن» أنه ورغم الكشف عن جزء يسير من صاروخ «مهران»، الا ان المنظومة الصاروخية البعيدة المدى أرض – جو، بإمكانها حمل 4 صواريخ، تبلغ مداها 320 كيلومترا، وأكد أن هذا الصاروخ يحظى بتطور ملحوظ قياسا لمنظومة «باور-373».

الجدير بالذكر أن منظومة «باور-373» التي تمتلكها ايران الاسلامية، بإمكانها الإشتباك مع الطائرات الغربية المتطورة، اذ أنها أكثر تطورا من منظومة «اس - 300» الروسية.

روابط ذات صلة

ازاحة الستار عن صاروخ 'فتاح 2' الفرط صوتي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف