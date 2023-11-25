غزة بعد الهدنة.. كل 10دقائق تصل جنازة الی المقابر

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من اريحا ان المواطنين استغلوا اوقات الهدنة ووقف العمليات العسكرية موقتاً باحثين عن جثامين أبناءهم في المنازل المهدمة وفي الشوارع والطرقات.

وأكد ان عمليات البحث مستمر في المناطق التي انسحبت منها الدبابات والاليات العسكرية الاسرائيلية.

إقرأ ايضاً: معاريف: "إسرائيل" تستغل الهدنة في غزة لجمع معلومات استخباراتية

وأوضح مراسل العالم ان عملية دفن جثامين الشهداء في مقبرة اريحا تتم بطرق بدائية جداً ولاتستعمل سوی احجار البلوك فوق القبور وعدم وجود فواصل بين القبور.

وتابع ان عملية دفن الجثامين تتم بشكل جماعي وعلی عدة طبقات ويستمر وصول جثامين الشهداء الی هذه المقبرة.

شاهد ايضاً.. فرحة أهالي غزة وهم عائدون إلى منازلهم التي باتت ركاما

وبيّن مراسل العالم ان الجثامين مجهولي الهوية يتم تصويرها ثم تكتب تفاصيل عن مكان العثور عليها ليتم اخبار ذويهم عنها فيما بعد.

وأكد ان هناك أزمة في العثور علی أماكن لدفن الشهداء فلم يتوقع أحد ان يصل عدد الشهداء الی اكثر من 20 ألف شهيداً.

إقرأ ايضاً: ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على غزة إلى 20,031