شاهد: قصة جريح فلسطيني فقد 13 شخصاً من عائلته واحترق

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد (27 عاماً) وهو من جرحی قصف مخيم النصيرات في لقاء خص به قناة العالم الاخبارية انه فقد في مجزرة قصف مخيم النصيرات رجله اليسری وأصيبت رجله اليمنی واحترقت یداه وتشوه وجهه بسبب الحريق.

وأوضح انه كان عائداً من ديرالبلح الی البيت فجلس يتحدث مع العائلة وكانوا منبسطين جميعاً في جلسة عرف بعدها أنها كانت جلسة وداع، حيث تم قصف البيت فاستشهدت جميع العائلة وفقد محمد 13 شخصاً من عائلته في لحظة واحدة.

وأكد ان امه واخوته وخواته كانوا قد طلبوا الشهادة من الله، فنالوها والحمد لله علی ذلك.

وأوضح انه يعيش معاناة صعبة جداً وكل مرة يتم تضميد حروقاته، يتجرع طعم الموت.

وطالب محمد الدول العربية والأمم الحرة بأن يحنوا علی غزة ويضغطوا علی الاحتلال من أجل ايقاف العدوان علی غزة، ليتسنی له وباقی الجرحی الفلسطينيين الشفاء من الجروح والمعاناة.

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