الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..أسيرة "إسرائيلية" تودع مقاتلي القسام وتؤدي لهم التحية العسكرية

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أدت أسيرة إسرائيلية التحية العسكرية لمقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال تسليمها للصليب الأحمر.

العالم-فلسطين

ونشر الاعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في فلسطين المحتلة، مقطع فيديو للحظات تسليم الأسرى الصهاينة للصليب الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة الليلة.

وأوضحت المشاهد مقاتلين من كتائب القسام وسرايا القدس يُسلمون للصليب الأحمر الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين.

وظهر في الفيديو أسيرة إسرائيلية وهى تودع مقاتلي القسام وتؤدي لهم التحية العسكرية من داخل سيارة الصليب الأحمر.

وخلال الأيام الستة من الهدنة، أطلق الكيان الصهيوني سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إطلاق سراح 70 صهيونيًا من بينهم بعض مزدوجي الجنسية، و24 مواطنا أجنبيا، بالإضافة إلى 3 صهاينة آخرين مزدوجي الجنسية تم إطلاق سراحهم خارج نطاق الاتفاق المتفق عليه.

روابط ذات صلة

شاهد فيديو لمجندة أسيرة "إسرائيلية" قتلت في قصف الاحتلال على غزة

أسيرة اسرائيلية مفرج عنها تروي حقيقة التعامل الانساني للمقاومين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف