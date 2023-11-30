شاهد..أسيرة "إسرائيلية" تودع مقاتلي القسام وتؤدي لهم التحية العسكرية

العالم-فلسطين

ونشر الاعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في فلسطين المحتلة، مقطع فيديو للحظات تسليم الأسرى الصهاينة للصليب الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة الليلة.

وأوضحت المشاهد مقاتلين من كتائب القسام وسرايا القدس يُسلمون للصليب الأحمر الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين.

وظهر في الفيديو أسيرة إسرائيلية وهى تودع مقاتلي القسام وتؤدي لهم التحية العسكرية من داخل سيارة الصليب الأحمر.

وخلال الأيام الستة من الهدنة، أطلق الكيان الصهيوني سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إطلاق سراح 70 صهيونيًا من بينهم بعض مزدوجي الجنسية، و24 مواطنا أجنبيا، بالإضافة إلى 3 صهاينة آخرين مزدوجي الجنسية تم إطلاق سراحهم خارج نطاق الاتفاق المتفق عليه.