الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٤:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

خارجية إيران ترد على بيان الترويكا الاوروبية بشأن صاروخ 'فتاح 2'

خارجية إيران ترد على بيان الترويكا الاوروبية بشأن صاروخ 'فتاح 2'
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني على البيان الصادر عن الترويكا الاوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا) بشأن صاروخ فتاح 2 الفرط الصوتي الايراني والذي ازيح الستار عنه قبل ايام، قائلا ان موقف هؤلاء يفتقد الى أي مسوغ قانوني ، وأوصى هؤلاء بتجنب طرح مزاعم لا تفيد العلاقات الايرانية الاوروبية.

العالم- ایران

وكانت الترويكا الاوروبية قد ادانت في بيان ازاحة ايران الستار عن صاروخها الفرط صوتي الجديد، وعدم اكتراث ايران بقيود الامم المتحدة ومواصلة تطوير برنامجها الصاروخي، حسب زعمهم.

ووصف كنعاني بيان الترويكا الاوروبية بأنه مضلل وفاقد لأي مسوغ قانوني وذو أهداف سياسية خاصة.

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الى انتهاء كافة القيود المفروضة على البرنامج الصاروخي الايراني في الامم المتحدة ، مؤكدا ان كافة المزاعم الواردة في هذا البيان مرفوضة.

ووصف كنعاني استمرار تطوير وتعزيز القدرات الصاروخية الاعتيادية الايرانية بانه يهدف الى الردع وتلبية الحاجات الدفاعية للبلاد، وقال ان التهم الفارغة لبعض الاطراف ، ليس لها أي تأثير على حقوق ايران وخطواتها الدفاعية المشروعة.

روابط ذات صلة

تعرف على أهم المعلومات حول صاروخ 'فتاح 2' الفرط صوتي

ازاحة الستار عن صاروخ 'فتاح 2' الفرط صوتي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف