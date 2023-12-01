خارجية إيران ترد على بيان الترويكا الاوروبية بشأن صاروخ 'فتاح 2'

العالم- ایران

وكانت الترويكا الاوروبية قد ادانت في بيان ازاحة ايران الستار عن صاروخها الفرط صوتي الجديد، وعدم اكتراث ايران بقيود الامم المتحدة ومواصلة تطوير برنامجها الصاروخي، حسب زعمهم.

ووصف كنعاني بيان الترويكا الاوروبية بأنه مضلل وفاقد لأي مسوغ قانوني وذو أهداف سياسية خاصة.

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الى انتهاء كافة القيود المفروضة على البرنامج الصاروخي الايراني في الامم المتحدة ، مؤكدا ان كافة المزاعم الواردة في هذا البيان مرفوضة.

ووصف كنعاني استمرار تطوير وتعزيز القدرات الصاروخية الاعتيادية الايرانية بانه يهدف الى الردع وتلبية الحاجات الدفاعية للبلاد، وقال ان التهم الفارغة لبعض الاطراف ، ليس لها أي تأثير على حقوق ايران وخطواتها الدفاعية المشروعة.