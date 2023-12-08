الاحتلال يمنع المصلين من دخول الاقصى ويعتدي عليهم عند باب الأسباط

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة الانبائ والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، عن شهود عيان قولهم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى، حالت دون تمكن وصول المصلين لأداء الصلاة داخله، واعتدت عليهم.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين عند أبواب البلدة القديمة للجمعة التاسعة على التوالي، ونشرت عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة.

هذا وقد أدى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 5000 مصل فلسطيني مقدسي فقط في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، وذلك بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين إليه، للجمعة التاسعة على التوالي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين دون السبعين عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه.

وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال اعتدت على عدد من القادمين على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأن عددا من المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة من القدس المحتلة.