كيف طوّر الاحتلال مقولة "اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس"؟

في العالم الموازي سنناقش قضايا اثرت على مصائر الشعوب وزورت تاريخها.

"اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس"، يمكن الكثير منكم سعوا هذه المقولة الشهيرة وهي لجوزيف غوبلز، بوق الاعلام النازي، ووزراء هتلر القمعية ضد حرية الفكر والتعبير، ومع مرور الزمن طوّر البعض هذه المقولة لتصبح "اكذب ثم اكذب حتى تصدق نفسك"!

كيف وصل المستوطن لقناعة بان الارض الفلسطينية بانها ارضه؟ كيف اعتبر حاله نازح؟ والكل يعرف بان مصطلح النزوح يعود للفلسطينيين والعرب الذين هجروا من ارضيهم بعدما طالتها الاعتداءات الاسرائيلية من عشرات السنين.

والاكثر من هذا هو التعاطف الغربي مع هذا المحتل الاسرائيلي او الامريكي بالاصح؟

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