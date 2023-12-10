سرقة 20 ألف رصاصة من نوع "إم-16" من قاعدة عسكرية اسرائيلية

العالم- فلسطين المحتلة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه تمت سرقة 20 ألف رصاصة من نوع إم-16، أمس السبت، من شاحنة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن الشاحنة العسكرية كانت تنقل ذخيرة أثناء توقفها عند إشارة مرور على بعد نحو 4 كم من قاعدة "تسليم" العسكرية، الواقعة في صحراء النقب، والتي شهدت حالات سرقة للأسلحة لأكثر من مرة، خلال العامين الماضيين.

يشار إلى أن قاعدة "تسليم" تعد أكبر قاعدة تدريب لوحدات القوات البرية في الجيش الإسرائيلي.

وعلى العكس من ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه ما يزال لدى حركة "حماس" المئات من الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى.

وأضاف المسؤول العسكري ـ لم تذكر الإذاعة اسمه - فإن الجيش الإسرائيلي ليس قريبا من نهاية الحرب في غزة، موضحا أن هناك تقديرات في الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن لدى حركة حماس مئات الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى.

وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن العام 2024 سيكون عامًا متواصلاً من الحرب دون ذكر مكان هذه الحرب.

وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت "إسرائيل" بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط آلاف الشهداء الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.