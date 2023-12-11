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الإضراب الشامل يعم كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

تضامناً مع أهالي قطاع غزة، عَمَّ إضراب شامل، الإثنين، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية؛ تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان نقابات واتحادات وبنوك وفصائل فلسطينية وشركات، أعلنت الأحد في بيانات منفصلة عن انضمامها للإضراب العام في الضفة الغربية.

وشلت حركة المواصلات في كافة محافظات الضفة الغربية، وأغلقت المؤسسات والبنوك، والمدارس، والوزارات، والمحال التجارية.

يأتي ذلك، تلبية لدعوات واسعة النطاق، أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء العالم تحت وسم "إضراب من أجل غزة" و"StrikeForGaza".

وتنفيذ إضراب عالمي شامل، اليوم، يأتي للتضامن مع قطاع غزة، والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أزيد من شهرين.

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