الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي في جنوب شرق إيران

العالم - ايران

واصدر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بيانا مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، جاء فيه: إن الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم على مقر الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، والتي أعلنت زمرة "جيش العدل" مسؤوليتها عنها وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، وتؤكد على ضرورة محاكمة مرتكبيه.

وقال دوجاريك: إن الأمم المتحدة تعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد اعلن في مؤتمره الصحفي الجمعة عن هذا الحادث الإرهابي: لقد اطلعنا على التقارير حول الهجمات في إيران وسنصدر بيانا بشأنها قريبا.

دوجاريك ردا على سؤال مراسل "إرنا" هل سيدين الأمين العام للأمم المتحدة هذا الهجوم الإرهابي يوم الجمعة؟ قال: أنتظر النص بخصوص هذا الهجوم وسنصدر بيانا صحفيا قريبا.

وسبق أن أدان أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الهجوم الإرهابي في سيستان وبلوشستان بإيران وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية طلبت على الفور من الأمين العام ومجلس الأمن ادانة هذا الهجوم بوضوح وبأشد العبارات الممكنة.

وادى الهجوم الارهابي الذي نفذته زمرة ما تسمى بـ "جيش العدل" على مركز الشرطة في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران الى استشهاد 12 من كوادر قوى الامن الداخلي الايراني واصابة عدد آخر، كما قُتِل عدد من الارهابيين وتم القبض على آخر.