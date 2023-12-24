الأدميرال إيراني: معدات جديدة تنضم للمنطقة البحرية الثالثة للجيش اليوم

العالم - ايران

جاء ذلك في حديث ادلى به الادميرال ايراني لقناة "خبر" التلفزيونية صباح اليوم الأحد، موضحا أنه سوف يتم اليوم أيضا تدشين منظومات طائرات مروحية تلتحق لأول مرة بالمنظومات المعلوماتية.

وتابع المسؤول قائلا: ان هذه الانجازات سيتم اليوم تدشينها بحضور القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء " سيد عبد الرحيم موسوي " والتحاقها بالقوة الدفاعية والعملياتية لإسطول الجنوب التابع لسلاح البحر في الجيش والمنطقة الثالثة في ميناء كنارك.

وأشار الى انضمام المنظومة الصاروخية البالغ مداها اكثر من ۱۰۰۰ کیلومتر الى هذه الانجازات، اذ بإمكان هذا الصاروخ الذكي تماما ضرب الأهداف التي تحدده له المنظومة في العمليات.

وأضاف يقول: ان السلاح الثاني الذي يلتحق بالمنطقة البحرية الثالثة اليوم، هو صاروخ كروز "نصير" البحري الذي يبلغ مداه أكثر من ۱۰۰ کیلومتر وهو ذكي تماما ویتميز بقوة کبيرة للغاية في العمليات التدميرية، ويمكن نصبه على القواعد التي تطلق الصواريخ، حيث تم نصبه اليوم على قاذفة الصواريخ في ميناء كنارك.

وشدد الأدميرال " ايراني " على أن كل هذه المعدات تم تصميمها وانتاجها في داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيد الشبان الايرانيين وتعاون الشركات المعرفية والعلماء والخبراء ومؤسسة الصناعات الدفاعية حيث يعمل هؤلاء الأعزة ليل نهار لتحقيق هذه الانجازات الايرانية الصنع بشكل كامل.