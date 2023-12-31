أهالي قطاع غزة يحصلون علی وجبة واحدة كل يومين

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وأفاد مراسل قناة العالم من دير البلح نقلاً عن الهلال الأحمر الفلسطيني ان الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة لايكادون يحصلون علی وجبة واحدة من الطعام كل يومين.

وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة فتح معبر رفح علی مصراعيه لسفر الجرحی، فالألية المتعبة حالياً هي آلية ضئيلة جداً وتؤدي الی وفاة المصابين لكونهم مصابين بجروح خطيرة جداً بعد استخدام كيان الاحتلال قنابل محرمة دولياً لضرب المدنيين.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة ادخال المساعدات الدولية المتكدسة خلف معبر رفح وضرورة الضغط علی كيان الاحتلال الاسرائيلي للسماح بإدخال كل المساعدات الموجودة نظراً لأن بعضها قد أصابها التلف.