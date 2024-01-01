مسيرة دعم لغزة في رام الله في ساعة تحويل العام الجديد

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وامتلأ عام 2023 بالقتل والعدوان وتوغل آلة الاحتلال القاتلة بدم الفلسطينيين وابتدأ عام 2024 حيث ينتظر الشعب الفلسطيني فيه ان تنتصر المقاومة وان تسجل مرحلة جديدة للفلسطينيين.

الالاف من الفلسطينيين في مدينة رام الله ومع ساعة الانتقال من عام الی عام، خرجوا في مسيرة حاشدة، نصراً للمقاومة الفلسطينية وانتصاراً للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون الامرين نتيجة العدوان الاسرائيلي وحرب الابادة التي تحصل هناک.

ورفع الفلسطينيون شعار فلسطين فقط، وکانت الاعلام الفلسطينية هي الوحيدة الحاضرة في المسيرة وصوت الوحدة کان حاضراً في هذه المسيرة وصوت غزة کان الاعلی والمرتفع فيها.

ويبقی الفلسطيني ينتظر النصر يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر وعام يأتي وعام يذهب ويبقی الفلسطيني متمرس فوق ارضه وعنوانه دوماً النصر أو الموت.