شاهد..الاحتلال يستهدف سيارة الصحفي حمزة الدحدوح.. ما مصيره؟

العالم- فلسطين

وقالت قناة "الجزيرة" إن حمزة الدحدوح استشهد برفقة الصحفي الآخر مصطفى ثريا في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية للمركبة.



وتداول ناشطون مشاهد من الوداع المؤثر لحمزة من قبل والده الذي لا يزال مصابا بيده، علما أن حمزة (28 عاما) هو أكبر أبناء صحفي وائل الدحدوح.



وعلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على استشهاد الدحدوح وثريا، قائلا إنه يدين "الجريمة بأشد العبارات"، مضيفا أن "هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية".



ودعا المكتب "كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما ندعوهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة".



وحمزة الدحدوح يعمل برفقة والده في مكتب قناة "الجزيرة" بغزة، ويغطي مشاهد القتل والدمار بشكل مستمر في صفحته عبر "إنستغرام" التي يتابعها مليون شخص.

وصول جثامين الشهداء الصحفيين إلى مستشفى النجار في رفح

وكان وائل الدحدوح فقد زوجته ونجله وابنته وحفيده (نجل حمزة) بعد أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أنه أصيب قبل أسابيع برصاص الاحتلال واستشهد زميله المصور سامر أبو دقة.



وارتفع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع منذ بدء العدوان إلى نحو 110 صحفيا.