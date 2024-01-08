القاء القبض على عنصر من زمرة" خلق" الإرهابية في ضواحي طهران

العالم - ايران

وقال محمد حسن بور في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" مساء الأحد: بجهود كوادر الامن وبناء على أوامر قضائية، تم اعتقال أحد العناصر العملياتية التابعة لزمرة المنافقين "خلق" الإرهابية بعد أقل من 72 ساعة من إصدار الاوامر.

وأضاف: أن المقبوض عليه موقوف حاليا بعد اعترافه بحرق صور المسؤولين والشهداء في المدينة.

واوضح أنه تم اعتقال هذا العنصر من قبل الكوادر الامنية بعد إشعاله النار والتقاط الصور لنشرها على القنوات الفضائية للزمر المناوئة للثورة في الخارج.

يذكر ان مدينة باكدشت تقع على بعد 25 كم الى الجنوب الشرقي من مدينة طهران.